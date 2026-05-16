Haberler

KÖYDES yatırımları ve köylerin ihtiyaçları toplantıda ele alındı

KÖYDES yatırımları ve köylerin ihtiyaçları toplantıda ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında, KÖYDES Projesi kapsamında 2025'te tamamlanan çalışmalar ve 2026 yılı planları ele alındı. Köy yolları, içme suyu ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi gibi konular istişare edildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı'nda, 2025 yılında KÖYDES Projesi kapsamında köylerde hayata geçirilen yatırım ve hizmetler ile 2026 yılı çalışma planı değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki köylerin ihtiyaçları ele alındı. Toplantıda, KÖYDES Projesi çerçevesinde 2025 yılı içerisinde tamamlanan çalışmalar görüşülürken, köylere sunulan hizmetlerin mevcut durumu da değerlendirildi.

Toplantıda, köy yollarından içme suyu altyapısına, ulaşım imkanlarından yaşam alanlarının iyileştirilmesine kadar birçok başlıkta yapılan ve planlanan çalışmalar istişare edildi. Köylerde hizmet kalitesinin artırılması, ihtiyaçların öncelik sırasına göre karşılanması ve yatırımların koordineli şekilde sürdürülmesi üzerinde duruldu.

2026 yılı içerisinde planlanan yatırım ve faaliyetlerin de görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım