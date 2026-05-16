KÖYDES yatırımları ve köylerin ihtiyaçları toplantıda ele alındı

Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı'nda, 2025 yılında KÖYDES Projesi kapsamında köylerde hayata geçirilen yatırım ve hizmetler ile 2026 yılı çalışma planı değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki köylerin ihtiyaçları ele alındı. Toplantıda, KÖYDES Projesi çerçevesinde 2025 yılı içerisinde tamamlanan çalışmalar görüşülürken, köylere sunulan hizmetlerin mevcut durumu da değerlendirildi.

Toplantıda, köy yollarından içme suyu altyapısına, ulaşım imkanlarından yaşam alanlarının iyileştirilmesine kadar birçok başlıkta yapılan ve planlanan çalışmalar istişare edildi. Köylerde hizmet kalitesinin artırılması, ihtiyaçların öncelik sırasına göre karşılanması ve yatırımların koordineli şekilde sürdürülmesi üzerinde duruldu.

2026 yılı içerisinde planlanan yatırım ve faaliyetlerin de görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - BAYBURT

