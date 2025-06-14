Bayburt'ta 'Koruyucu Aile' Söyleşisi Düzenlendi

Bayburt'ta 'Koruyucu Aile' Söyleşisi Düzenlendi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Koruyucu Aile' söyleşisinde, koruyucu aileliğin farklı boyutları konuşmacılar tarafından ele alındı. Etkinlikte, koruyucu aile olmanın deneyimleri ve yasal süreçler hakkında bilgiler verildi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 'Koruyucu Aile' söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, Vaiz Bayram Tekgül ve Uzman Öğretmen Semra Türkoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, koruyucu aileliği farklı açılardan ele alarak 'Koruyucu Aile Gözünden', 'Dini Açıdan Koruyucu Aile' ve 'Koruyucu Aile Hizmetinin Tanıtılması' konularında bilgiler verdiler. Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, 'Koruyucu Aile Gözünden' başlığı altında koruyucu aile olmanın getirdiği deneyimleri, sevinçleri ve zorlukları aktardı. Vaiz Bayram Tekgül, 'Dini Açıdan Koruyucu Aile' konusunu işleyerek, İslam dininin bu konuya bakış açısını ve koruyucu aileliğin manevi boyutunu vurguladı. Son olarak Uzman Öğretmen Semra Türkoğlu ise 'Koruyucu Aile Hizmetinin Tanıtılması' konusunda koruyucu aile olmanın yasal süreçleri, başvuru şartları ve devletin bu alandaki destekleri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Programa İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Şube Müdürü Ebru Doğan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Caferi Tayyar İğdir, ŞÖNİM Müdürü Seval Irmak ve kurum personeli katıldı. Program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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