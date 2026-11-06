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Bayburt'ta kaymakamlar köydeki aileleri ve okulda öğrencileri ziyaret etti

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Bayburt'ta kaymakamlar köydeki aileleri ve okulda öğrencileri ziyaret etti
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Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar, köylerdeki aileleri ve okuldaki öğrencileri ziyaret etti. Aydıntepe'de kaymakam köylerde vatandaşların taleplerini dinledi, Demirözü'nde ise kaymakam 5'inci sınıf öğrencileriyle sohbet etti.

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar, aile ve öğrencilere yönelik ziyaretlerde bulundu.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Çatıksu ve Gümüşdamla köylerinde yaşayan aileleri evlerinde ziyaret etti. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Yıldırım, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ile birlikte Kalecik İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. 5'inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Ahat, okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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