Bayburt'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi Bayburt'ta dualarla idrak edildi. Kuran'ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, Bayburtlu vatandaşlar camilere akın ettiler.

Camilere sığmayan vatandaşlar, son cemaat yerlerinde saf tuttular. Yatsı namazından önce tüm camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup vaazlar edildi. Edilen vaazlarda, Kadir Gecesi'nin önemine ve nasıl ihya edileceğine değinildi. Kadir Gecesi'nde Doğu Türkistan, Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan Müslümanlara dualar edildi.

Namazdan sonra merkez camilerde cemaate kandil simidi, lokum ve gül suyu ikramında bulunuldu. - BAYBURT