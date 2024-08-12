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Bayburt'ta Kadınlar Kışlık Domates Salçası Yapıyor

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan kadınlar, kendi yetiştirdikleri domateslerle kışlık menemen konservesi ve domates salçası yapıyor. Köylerde yaşayan kadınlar, organik domatesleri birçok farklı şekilde kullanarak kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan kadınlar kendi yetiştirdikleri ya da pazardan aldıkları domateslerle kışlık menemen konservesi ve sıcak kazanların başında saatlerce kaynattıkları domates salçası yapıyor.

İlçeye bağlı köylerde yaşayan kadınlar, kendi yetiştirdikleri organik domatesleri menemenden, salçaya, tarhanasından, kurutmaya birçok yerde kullanarak kışlık ihtiyaç olarak değerlendiriyor. Tarlasından topladığı domatesleri yıkadıktan sonra kabuklarından ayıran Hatice Özdemir, yıllardır aynı yöntem ile kışlık yiyecekleri hazırladığını belirtti. Özdemir, "Domatesleri toplayıp yıkadıktan sonra kabuklarından ayırıyorum. Sonra doğradığım domatesleri bakır kazanda odun ateşinde yaklaşık 2 saat kaynatıyorum. Tercihe göre domateslere biber de eklenebilir. Ben menemenin yanı sıra yemeklerde de kullanabilmek için domatesin içerisinde biber kullanmıyorum. Kaynatılan domatesleri daha sonra sıcak olarak cam kavanozlara dolduruyor ağzını hava almayacak şekilde kapattıktan sonra kavanozların üzerine bezle örtüyorum. Bu işlemi her sene bu dönemlerde yapıyor ve kışa yiyeceklerimizi hazır etmiş oluyoruz" dedi.

Hatice Özdemir, menemenin yanı sıra, salça, tarhana, erişte, kuşburnu marmelatı, ekmek gibi birçok yiyeceği de kışın tüketmek üzere hazır ettikleri belirtti.

Bayburt'un köylerinde komşuluk ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu hala imece usulü dayanışmanın olduğunu ve birbirlerine kışlık yiyecek yapımında yardımlaşmada bulunduklarını ifade eden Zinnure Taş ise, "Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar mesai harcıyoruz bugünlerde. Kış için salça yapıyoruz. Öğütme makinesinden geçirdiğimiz domatesleri püre haline geldikten sonra kazanlarda saatlerce karıştırarak kaynatıyoruz. Tamamen kıvama geldikten sonra uygun kaplara konulan salça da kilosu 250- 350 liradan alıcı buluyor" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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