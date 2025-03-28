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Bayburt'ta Kadın Hakları ve Hukuku Üzerine Söyleşi Düzenlendi

Bayburt'ta Kadın Hakları ve Hukuku Üzerine Söyleşi Düzenlendi
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Bayburt'ta Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi'nde, kadın hakları ve hukuku konulu bir söyleşi yapıldı. Etkinlikte kadın haklarının tarihi, hukuki çerçevesi ve toplumsal önemi üzerinde duruldu.

Bayburt'ta lise öğrencilerine yönelik kadın hakları ve hukuku konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide, kadınların haklarından bahsedilerek, hukuk kuralları anlatıldı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesinde, 'Kadın Hakları ve Hukuku' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Akademisyenler Sefanur Didar Söylemez ve Fatma Betül Şükür'ün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kadın haklarının tarihi gelişimi, hukuki çerçevesi ve toplumsal hayattaki önemi ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, kadınların hukuki hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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