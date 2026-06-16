Jandarma Teşkilatının 187'nci yılı Bayburt'ta tüfekli gösteriyle kutlandı

Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta kutlama programı düzenlendi. Programda jandarma personeli tarafından tüfekli hareketler gösterisi sunuldu, yerli ve milli silahlar ile araç, gereç ve teçhizat sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda jandarma personeli tarafından tüfekli hareketler gösterisi yapıldı. Disiplin ve senkronizasyonun ön plana çıktığı gösteri, programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, jandarma teşkilatının milletinden aldığı destekle fedakarca görev yaptığını söyledi. Aslan, jandarmanın başta terörle mücadele olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadelede emniyet teşkilatı ve diğer kurumlarla tam bir koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Jandarmanın yurdun her köşesinde halkla iç içe görev yaptığını ifade eden Aslan, "Bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapan jandarma teşkilatımız, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimsemiştir. Jandarma Teşkilatı, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkin kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle görevlerini üstün bir vazife anlayışı ve büyük bir sorumluluk duygusuyla yerine getirme gayreti içerisindedir" dedi.

Vali Mustafa Eldivan da Jandarma Teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Eldivan, "En ücra köyden en zorlu coğrafyalara kadar her yerde milletimizin yanında olan jandarmamız, varlığıyla güven veren, fedakarlığıyla örnek olan bir kurumdur. Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan jandarma teşkilatımız, eğitimli personeli, gelişen teknolojik imkanları ve yerli milli sistemlerle görevini başarıyla yerine getirmektedir" diye konuştu.

Vali Eldivan, Türk Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, teşkilat mensuplarına sağlık, başarı ve esenlik diledi.

Konuşmaların ardından Jandarma Teşkilatı tarafından kullanılan yerli ve milli silahlar ile araç, gereç ve teçhizatın yer aldığı stantlar gezildi. Stantlarda sergilenen materyaller ve yürütülen faaliyetler hakkında jandarma personeli tarafından protokol üyelerine bilgi verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı