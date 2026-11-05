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Bayburt'ta 'İyilik Var' projesinin tanıtım toplantısına Vali Mustafa Eldivan katıldı

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Bayburt'ta 'İyilik Var' projesinin tanıtım toplantısına Vali Mustafa Eldivan katıldı
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Bayburt'ta, Bakanlık himayesindeki 'İyilik Var' projesinin tanıtım toplantısı yeni valilik binasında yapıldı. Vali Mustafa Eldivan, iyiliğin toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı; proje ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteği ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bayburt'ta, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'İyilik Var' projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesindeki projenin tanıtım programı, yeni valilik binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda projenin amacı, hedef kitlesi, uygulama süreci ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Eldivan, iyiliğin bireysel bir davranışın ötesinde toplumsal sorumluluk ve dayanışmanın önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Eldivan, projenin başarıya ulaşmasında kamu kurumları ve ilgili kuruluşların katkısının önem taşıdığını ifade etti.

Proje kapsamında Bayburt'ta toplumsal duyarlılığın artırılması, iyilik anlayışının toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması ve kurumların ortak çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması için faaliyetler yürütülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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