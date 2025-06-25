Bayburt'ta Isale Hattı Yenileniyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 360 rakımlı Günbuldu köyünde isale hattı yenileniyor. Vali Mustafa Eldivan, devam eden isale hattı yapım çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Eldivan, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Eldivan, Bayburt'un en ücra noktalarına dahi kamu hizmetlerinin ulaştırıldığını vurgulayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini ifade etti.

Vali Eldivan'a incelemede İl Genel Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti. - BAYBURT