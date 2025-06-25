Bayburt'ta Isale Hattı Yenileniyor
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Günbuldu köyünde isale hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. Vali Mustafa Eldivan, projeyi inceledi ve kamu hizmetlerinin en ücra noktalara dahi ulaştığını vurguladı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 360 rakımlı Günbuldu köyünde isale hattı yenileniyor. Vali Mustafa Eldivan, devam eden isale hattı yapım çalışmalarını inceledi.
İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Eldivan, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Eldivan, Bayburt'un en ücra noktalarına dahi kamu hizmetlerinin ulaştırıldığını vurgulayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini ifade etti.
Vali Eldivan'a incelemede İl Genel Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel