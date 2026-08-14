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Bayburt’ta huzurevi sakinleriyle bir araya geldiler

Bayburt’ta huzurevi sakinleriyle bir araya geldiler
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kuruluş Müdürü Murat Köse'nin eşlik ettiği ziyarette yaşlılarla sohbet edilip talepleri dinlenirken, personelle de verimli çalışma ve iş etiği konularında istişareler yapıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kuruluş Müdürü Murat Köse'nin eşlik ettiği ziyarette, huzurevinde hizmet alan yaşlılarla sohbet edilerek istek ve talepleri dinlendi.

Ziyarette ayrıca kurum bünyesindeki birimlerde görev yapan personelle bir araya gelinerek verimli çalışma ve iş etiği konularında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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