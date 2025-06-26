Bayburt'ta Hafızlık Tespit Sınavı Öncesi Öğrencilere Moral Söyleşisi

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Bayburt İl Müftülüğü, hafızlık tespit sınavına girecek öğrencilere yönelik bir söyleşi düzenledi. Müftü Bayram Danacı, öğrencilere moral vererek tecrübelerini aktardı ve sınav hakkında bilgi verdi.

Bayburt İl Müftülüğünce hafızlık tespit sınavına girecek öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi. Müftü Bayram Danacı, Kur'an kursu öğrencileriyle söyleşide bir araya gelerek, konuşma gerçekleştirdi.

Müftü Danacı, hafızlık yapan ve hafızlık tespit sınavına girecek öğrencilere bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktararak, moral verdi. Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Danacı, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Söyleşinin ardından Danacı, Merkez Kaleardı Kur'an kursunu ziyaret etti. Kur'an kursunda yapılan tadilat ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Danacı, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında Kur'an kursu öğreticilerinden bilgi aldı.

Ziyarette Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Merkez Kur'an Kursları Dernek Başkanı İlhan Kelleci ve Kur'an kursu öğreticileri de hazır bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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