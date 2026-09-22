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Bayburt'ta güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı

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Bayburt'ta güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı
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Bayburt'ta kentin huzur ve güvenliği, Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki güvenlik ve asayiş toplantısında ele alındı. Emniyet ve jandarma birimlerinin saha uygulamaları değerlendirildi; kamu düzeni ve kurumlar arası koordinasyon için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Bayburt'ta kentin huzur ve güvenliğine ilişkin konular, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında görüşüldü.

Valilik toplantı salonundaki toplantıya emniyet ve jandarma birimleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda güvenlik birimlerince sahada gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda kamu düzeninin korunması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve farklı kurumlar arasındaki koordinasyon konuları masaya yatırıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca kentte huzur ortamının devamına yönelik yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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