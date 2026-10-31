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Bayburt'ta güvenlik ve asayiş çalışmaları Vali Eldivan başkanlığında görüşüldü

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Bayburt'ta güvenlik ve asayiş çalışmaları Vali Eldivan başkanlığında görüşüldü
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Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetleri değerlendirildi. Kent genelinde kamu düzeninin korunması, can ve mal güvenliği için alınan tedbirler ile sahadaki uygulamalar görüşüldü.

Bayburt'ta huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında ele alındı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yapılan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar görüşüldü.

Güvenlik hizmetlerinin etkin sürdürülmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişi yapılan toplantıda, mevcut uygulamalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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