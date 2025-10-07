Haberler

Bayburt'ta Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmalarının değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin ele alınması gündeme geldi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar ile alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi. İl genelinde yürütülen faaliyetler, asayiş ve terör konularındaki son durumlar ele alınarak, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Vali Eldivan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
