Bayburt'ta Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar ile alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi. İl genelinde yürütülen faaliyetler, asayiş ve terör konularındaki son durumlar ele alınarak, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Vali Eldivan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - BAYBURT