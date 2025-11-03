Bayburt'ta Gençlik Buluşmaları Devam Ediyor

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları' programı devam ediyor. Programda, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bir hayat sürmenin önemi anlatıldı.

Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Topyay gençlerle bir araya geldi. Topyay, 'Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve Kur'an hükümlerini hayatımıza tatbik etmek' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Programda, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bir hayat sürmenin önemi üzerinde durularak, gençlerin bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlandı.

Etkinliğe, gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlar, üniversite ve lise öğrencileri katıldı. Program, gençlerin sorularının yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT