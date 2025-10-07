Bayburt'ta 'Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliğiyle İsrail protesto edildi

Ak Parti Bayburt Kadın Kolları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak, SUMUD Filosu'na destek vermek ve Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla ' Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi.

Şehit Nusret Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, kadın kolları üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları açarak Gazze halkına destek mesajı verdi. Gazze için sessiz çığlık, Filistin özgür olacak, özgür Gazze ve işgale son yazılı pankartların açıldığı etkinlikte, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Filistin'de yaşanan zulme karşı kadınların bir araya geldiğini belirterek, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız" ifadelerini kullandı.

Gazzeli kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Çil, "Biz, "Bir torba un bulabilsem çocuklarımın karnı doyardı" diyen Gazzeli annenin sesi olmak için buradayız. Bu mesele, insanlık meselesidir" dedi.

Konuşmasında SUMUD Filosu'na da değinen Çil, "Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı" şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcıların sessiz destek zinciri oluşturarak Gazze halkına dua etmesiyle sona erdi. - BAYBURT