Bayburt'taki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı

Bayburt'ta halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla fırınlarda hijyen ve gramaj denetimleri yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramaj standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, ürünlerin mevzuata uygun şekilde üretilip üretilmediği titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında ayrıca üretim alanlarının temizlik durumu, personel hijyeni ve iş yerlerinin genel düzeni de gözden geçirildi. Kontroller sırasında gerekli uyarılar yapılırken, zabıta ekipleri tarafından işletme sahiplerine denetimlerin aralıksız sürdürüleceği hatırlatıldı. - BAYBURT