Haberler

Bayburt'ta Filistin İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Güncelleme:
Bayburt İl Müftülüğü, Filistin yararına bir hayır çarşısı etkinliği düzenledi. Etkinlik, Genç Osman 4-6 Yaş Kur'an Kursu bahçesinde yapıldı ve yoğun ilgi gördü. Toplanan gelir Filistin'e gönderilecek.

Genç Osman 4-6 Yaş Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayır çarşısının açılışını yapan İl Müftüsü Bayram Danacı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine, müftülük personeline ve katkıda bulunan vatandaşlarla teşekkür etti.

Hayır çarşısından elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
