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Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması Bayburt'ta Yapıldı

Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması Bayburt'ta Yapıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma 5. Bölge Yarışması" Bayburt’ta gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma 5. Bölge Yarışması" Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Bayburt Merkez Yakutiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmanın açılışında konuşan İl Müftüsü Bayram Danacı, ezanın İslam'ın şiarı olduğunu belirterek, güzel okunmasının önemine dikkat çekti ve yarışmaya katılan din görevlilerine başarılar diledi.

Yarışmada Bayburt, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde birinci olan din görevlileri yarıştı.

Alanında uzman isimlerden oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde yarışmacıların makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil kabiliyetleri dikkate alındı.

Değerlendirme sonucunda Ordu Altınordu Hz. Bilal Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Tartı birinci, Trabzon Arsin Cumhuriyet Mahallesi Camii İmam Hatibi Adem Şahin ikinci, Rize Pazarköy Abdulğafur Kart Kur'an Kursu Mescidi İmam Hatibi Taha Taşgit ise üçüncü oldu.

Yarışmanın ardından İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından komisyon üyeleri ve yarışmaya katılan din görevlilerine hediye takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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