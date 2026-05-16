Bayburt'ta kamu kurumlarının erişilebilirliği değerlendirildi

16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında düzenlenen toplantıda, kamu kurumlarının mevcut erişilebilirlik durumu ve engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla Erişilebilirlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, il genelindeki kamu kurumlarında erişilebilirlik standartları, hizmet binalarının engelli vatandaşların kullanımına uygunluğu ve hizmetlere erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler ele alındı.

Kamu hizmetlerinden herkesin eşit ve rahat şekilde yararlanabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak iyileştirme çalışmaları üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca kamu binalarında erişilebilirliğin güçlendirilmesi, yönlendirme ve ulaşım kolaylıklarının artırılması, vatandaşların hizmet alırken karşılaştığı fiziki engellerin azaltılması gibi başlıklar değerlendirildi.

Kurum amirlerinin görüş ve önerilerini paylaştığı toplantıda, erişilebilirlik konusunda mevcut durumun takip edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin koordineli şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı. - BAYBURT

