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Bayburt'ta Düzensiz Göçmen ve İnsan Tacirleri Yakalandı

Bayburt'ta Düzensiz Göçmen ve İnsan Tacirleri Yakalandı
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Bayburt'ta yapılan operasyonda 4 düzensiz göçmen ve 3 insan taciri yakalandı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilirken, insan tacirleri gözaltına alındı.

Bayburt'ta 4 düzeniz göçmen ve 3 insan taciri yakalandı

BAYBURT - Bayburt'ta 4 düzensiz göçmen ve göçmenleri ülkeye sokan, barınmasına imkan sağlayan 3 insan taciri yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1'i çıkarılmış olduğu mahkemece ev hapsi alırken 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli şahıs da serbest bırakıldı.

Öte yandan yakalanan 4 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlanarak sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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