Haberler

Bayburt'ta Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünde kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünde kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bayburt'ta Dünya Yaşlılar Günü için 'Birlikte Yaş Alıyoruz' temalı yürüyüş organize etti. Yürüyüşe yaşlı bireyler ve farklı yaş grupları katıldı; etkinlikte sosyal katılım, sağlıklı yaşlanma ve kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekildi.

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Bayburt'ta 'Birlikte Yaş Alıyoruz' temasıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımına, sağlıklı yaşlanmaya ve kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe yaşlı bireylerin yanı sıra farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, kent merkezinde yürüyerek gün dolayısıyla farkındalık oluşturdu.

Yürüyüşün ardından Saray Bahçesi'nde devam eden programda yaşlı bireyler çeşitli spor etkinliklerine katıldı. Açık alanda gerçekleştirilen aktivitelerde katılımcılar hem hareket etti hem de birlikte vakit geçirdi.

Programda ayrıca yaşlı bireylerin sahip oldukları bilgi ve tecrübelerin genç kuşaklara aktarılmasının önemine değinildi. Etkinlik, katılımcıların birlikte gerçekleştirdiği aktivitelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Adana'da yolcularla sohbete dalan minibüs şoförü önündeki dolmuşa çarptı! O anlar kamerada

Direksiyonda yolcularla sohbete daldı! Sonu araç kamerasında
Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Test sonucu belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Bahçeli, DEM ile kime selam gönderdi? Adres netleşti
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

4 burç için olay kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor