Bayburt'ta Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri
Bayburt İl Müftülüğü, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyerek Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezlerini ziyaret etti. Süleymaniye Camii'nde 'Cami Engelli Buluşması' gerçekleşti.
Bayburt İl Müftülüğünce Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.
Programlar kapsamında Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi ziyaret edildi. Ziyaretin ardından Bayburt Merkez Süleymaniye Camii'nde 'Cami Engelli Buluşması' düzenlendi. Programlara müftü yardımcıları Abdullah Aksoy, Nurettin Akgül, engelli koordinatörleri Mustafa Polat ve Şükran Yıldırım katıldı. - BAYBURT