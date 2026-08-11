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Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Dini Bilgiler Yarışması

Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Dini Bilgiler Yarışması
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Bayburt'ta yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için düzenlenen 'Dini Bilgiler Yarışması'na ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 330 öğrenci katıldı. İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen yarışmada öğrenciler, kurslarda öğrendikleri dini bilgilerle kıyasıya mücadele etti. İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayburt'ta yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik 'Dini Bilgiler Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde toplam 330 öğrenci katıldı.

Bayburt İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yarışma, 3 ayrı kategoride yapıldı. Öğrenciler, kurslarda edindikleri bilgilerle yarıştı.

Yarışma öncesinde sınıfları gezen İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencilere öğrencilere başarılar diledi. Yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri tebrik eden Danacı, "2026 yılı yaz Kur'an kurslarının eğitim-öğretim döneminde emeği geçen din görevlilerimize, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimize ve büyük bir heyecanla cami ve Kur'an kurslarımızı dolduran öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, ömür boyu Kur'an'la yaşamalarını niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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