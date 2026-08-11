Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Dini Bilgiler Yarışması

Bayburt'ta yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik 'Dini Bilgiler Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde toplam 330 öğrenci katıldı.

Bayburt İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yarışma, 3 ayrı kategoride yapıldı. Öğrenciler, kurslarda edindikleri bilgilerle yarıştı.

Yarışma öncesinde sınıfları gezen İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencilere öğrencilere başarılar diledi. Yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri tebrik eden Danacı, "2026 yılı yaz Kur'an kurslarının eğitim-öğretim döneminde emeği geçen din görevlilerimize, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimize ve büyük bir heyecanla cami ve Kur'an kurslarımızı dolduran öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, ömür boyu Kur'an'la yaşamalarını niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı