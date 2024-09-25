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Bayburt'ta Din İşleri Yüksek Kurulu İl Buluşmaları Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Din İşleri Yüksek Kurulu İl Buluşmaları Gerçekleştirildi
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Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Bayburt'ta düzenlenen il buluşmalarında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve toplantılar yaptı. Ulu Camii'nde vaaz veren Kahraman, Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Bayburt'ta Din İşleri Yüksek Kurulu İl Buluşmaları düzenlendi, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman düzenlenen programa katıldı. Programlar kapsamında Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Yaylalı'yı ziyaret etti. Öğle namazından önce tarihi Ulu Camii'nde vaaz eden Abdullah Kahraman, daha sonra İl Müftüsü Bayram Danacı, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve murakıplarla toplantı yaptı. Kahraman, toplantıda Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışmaları hakkında bilgiler verdi, ardından Bayburt'ta yapılan çalışmalar hakkında İl Müftüsü Bayram Danacı'dan bilgiler aldı. Çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Müftülük çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Bayram Danacı, Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Aydıntepe İlçe Müftüsü Yakup Halil, Demirözü İlçe Müftüsü Adem Şeker, vaizler ve murakıplar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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