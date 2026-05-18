Milli Aile Haftası'nda dijital dünya ve aile vurgusu

Bayburt İl Müftülüğü, Milli Aile Haftası kapsamında 'Dijital Dünyada Çocuk ve Aile' konulu söyleşi düzenledi. Programda dijital riskler, aile içi iletişim ve bilinçli teknoloji kullanımı ele alındı.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Milli Aile Haftası dolayısıyla 'Dijital Dünyada Çocuk ve Aile' konulu söyleşi programı düzenlendi.

Merkez Kaleardı Kur'an Kursunda gerçekleştirilen programda, dijital dünyanın çocuklar ve aile yapısı üzerindeki etkileri ele alındı. Programda Müftü Yardımcısı İlim Tatlı 'Dijital Dünyada Çocuk', İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Aktaş Sivlim ise 'Dijital Dünyada Aile' başlığıyla katılımcılara bilgi verdi.

Kur'an kursu öğreticilerinin katıldığı programda, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskler, aile içi iletişim, bilinçli teknoloji kullanımı ve ebeveynlerin rehberlik sorumluluğu üzerinde duruldu.

Milli Aile Haftası kapsamında hazırlanan söyleşide, dijitalleşen dünyada aile bağlarının korunması ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunacak yaklaşımlar değerlendirildi. - BAYBURT

