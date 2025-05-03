Bayburt'ta Derneklere Proje Desteği Protokolü İmzalandı
İçişleri Bakanlığı'nın proje yardımları kapsamında Bayburt'ta Çiftetaş Köyü Camii Yaptırma, Yaşatma, Eğitim ve Kültür Derneği ile protokol imzalandı. 'Kendini Geliştir, Kültürünü Tanı' projesi ile derneğe önemli bir destek sağlandı.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından derneklere yapılan proje yardımları kapsamında Bayburt'ta destek almaya hak kazanan Çiftetaş Köyü Camii Yaptırma, Yaşatma, Eğitim ve Kültür Derneği ile protokol imzalandı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve dernek başkanı Gökhan Ayhan'ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mevlüt Birkanım da hazır bulundu. Dernek, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Kendini Geliştir, Kültürünü Tanı' adlı projesiyle önemli bir destek almaya hak kazandı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel