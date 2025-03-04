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Bayburt'ta Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi
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1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Bayburt'taki Aile Destek Merkezi'nde kursiyerler ve çalışanlara deprem eğitimi verildi ve tatbikat yapıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Aile Destek Merkezi kursiyerlerine ve çalışanlarına deprem eğitimi verilerek, tatbikat gerçekleştirildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince temel afet bilincinin kazandırılması amacıyla, afet öncesi hazırlık konularında eğitimler verilmeye devam ediyor. Bayburt Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği bünyesindeki Aile Destek Merkezi kursiyerleri ve çalışanlarıyla bir araya gelen eğitmenler ilk önce afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimleri konularında vatandaşları bilgilendirdi. Teorik bilgilerin verilmesinin ardından deprem anı, tahliye ve toplanma alanı tatbikatı yapıldı. Verilen eğitimde ve gerçekleştirilen tatbikatta vatandaşların olası bir afet durumunda nasıl davranması gerektikleri aktarılarak, 'Çök, kapan, tutun' yöntemi uygulamalı bir şekilde gösterildi. Kurumlar arası dayanışmanın da ayrıca pekiştirildiği tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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