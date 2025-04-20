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Bayburt'ta Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

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Bayburt'un yüksek kesimli dağlarında, nesli tükenme tehlikesi bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Bir vatandaş, bu anı cep telefonuyla kaydetti.

Dağların süsü dağ keçileri sürü halinde Bayburt'ta görüldü

BAYBURT - Doğanın uzman tırmanıcıları olarak bilinen dağların süsü dağ keçileri, Bayburt'un yüksek kesimli bir köyünün dağ eteklerinde görüldü. Sürü halinde gezen dağ keçiler, telefonu kamerasına yansıdı.

Dağ keçilerinin görüldüğü güzergahtan geçen bir vatandaş, "Hay kuzular, hay ceylanlar" diyerek, nesli tükenme tehlikesi bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki dağ keçilerini cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürü halinde gezen keçilerin, sarp ve engebeli dik tepeyi kolaylıkla tırmandığı görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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