Haberler

Bayburt'ta çığ riskine karşı değerlendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta çığ riskine karşı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, ilgili kurumların koordinasyonu ve tedbirlerin artırılması üzerine görüşüldü. Meteoroloji uyarıları ile vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Bayburt'ta, yüksek rakımlı ve eğimli arazilerde oluşabilecek çığ riskine karşı alınacak tedbirler, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Valilik toplantı salonunda ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde çığ riski oluşturabilecek meteorolojik değerlendirmeler masaya yatırıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve birimlerin koordinasyon içinde hareket etmesi, iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması ile ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlaması görüşüldü.

Toplantıda ayrıca müdahale planlarının güncellenmesi ve riskli bölgelerde gerekli tedbirlerin artırılması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Eldivan'ın, muhtemel risklere karşı hazırlıkların gözden geçirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün aksatılmadan sürdürülmesi yönünde talimat verdi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıda, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

