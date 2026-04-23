Bayburt'ta çığ riskine karşı değerlendirme toplantısı yapıldı

Bayburt'ta, yüksek rakımlı ve eğimli arazilerde oluşabilecek çığ riskine karşı alınacak tedbirler, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Valilik toplantı salonunda ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde çığ riski oluşturabilecek meteorolojik değerlendirmeler masaya yatırıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve birimlerin koordinasyon içinde hareket etmesi, iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması ile ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlaması görüşüldü.

Toplantıda ayrıca müdahale planlarının güncellenmesi ve riskli bölgelerde gerekli tedbirlerin artırılması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Eldivan'ın, muhtemel risklere karşı hazırlıkların gözden geçirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün aksatılmadan sürdürülmesi yönünde talimat verdi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıda, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı