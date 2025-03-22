Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı
Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu da dosyaya girdi
Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

Başsavcılıktan Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına jet yalanlama

Bayburt'ta Çığ, Don ve Buzlanma Riski Uyarısı

Bayburt'ta Çığ, Don ve Buzlanma Riski Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Bayburt'ta çığ, don ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgede havanın çok bulutlu geçeceği, karla karışık yağmur ve kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Bayburt için çığ, don ve buzlanma riskine karşın uyarı yapıldı.

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlatan meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Konuyla alakalı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. Öte yandan, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilerek, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title