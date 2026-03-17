Bayburt'ta çevre ve şehircilik hizmetleri masaya yatırıldı

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik iş ve süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Cengiz Sevim başkanlığında düzenlenen toplantıya şube müdürleri ile personel katıldı. Toplantıda, müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile devam eden süreçler ele alınarak mevcut durum değerlendirildi.

Toplantıda, kurum tarafından sunulan hizmetlerin etkin, verimli ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesine ilişkin hususlar üzerinde duruldu. Birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT

