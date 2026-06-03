Haberler

Bayburt'ta Çevre Haftası 4 Gün Sürecek Etkinliklerle Kutlanıyor

Bayburt'ta Çevre Haftası 4 Gün Sürecek Etkinliklerle Kutlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre Haftası kapsamında Bayburt'ta 'Dünya Bize Emanet' temasıyla düzenlenecek etkinlikler yarın başlıyor. 4 gün sürecek programda çelenk töreni, öğrenci etkinlikleri, geri dönüşüm sergisi, atölyeler, çevre temizliği ve yürüyüş yer alıyor. Etkinliklerle çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık farkındalığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çevre Haftası kapsamında 'Dünya Bize Emanet' temasıyla Bayburt'ta 4 gün sürecek etkinlikler, yarın Saray Bahçesi'nde düzenlenecek çelenk töreniyle başlayacak. Etkinlikler, öğrenci programları, geri dönüşüm sergisi, atölyeler, çevre temizliği ve yürüyüşle 7 Haziran'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan etkinliklerde çevre bilincinin artırılması, sıfır atık farkındalığının güçlendirilmesi ve çocuklarda çevre duyarlılığının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bayburt'taki etkinlikler, 4 Haziran Perşembe günü Saray Bahçesi'nde çelenk sunumuyla başlayacak ardından Vali Mustafa Eldivan ziyaret edilecek. Aynı gün Taht köyü İlkokulu öğrencileriyle sinema etkinliği yapılacak.

Etkinlikler kapsamında 5 Haziran Cuma günü 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik palyaço gösterisi, yüz boyama, balon, şapka ve ikram etkinlikleri düzenlenecek.

6 Haziran Cumartesi günü Yenişehir Parkı'nda çevre temalı etkinlikler yapılacak. Şehit Recep Eşiyok İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı geri dönüşüm temalı defile ve sıfır atık oyuncak tasarımı sergisi programda yer alacak. Çevre şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

Pusula Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla bez çanta boyama, yüz boyama ve tohum ekme çalışmaları yapılacak. Çocuklara yönelik çevre şenliği ve tiyatro etkinliği de program kapsamında gerçekleştirilecek.

Çevre Haftası etkinlikleri, 7 Haziran Pazar günü Yenişehir Parkı'nda yapılacak çevre temizliği ve yürüyüş etkinliğiyle sona erecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Uğur Dündar'dan Reha Muhtar için dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı

Uğur Dündar'dan dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

İran füzelerle vurdu! Havalimanında can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta