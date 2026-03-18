Bayburt'ta Çanakkale şehitleri düzenlenen programla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda program düzenlenerek, Çanakkale şehitleri anıldı.

Bayburt Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Mesajın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak, 'Şehitlere Saygı' isimli video gösterimi yapıldı. Akabinde öğrenciler tarafından Çanakkale konulu şiirler okundu, Çanakkale isimli video izlendi.

Program, öğrencilerden oluşan koro tarafından Çanakkale temalı türkülerin seslendirilmesi ve ödül töreni ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
