Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kur'an ziyafeti düzenlendi

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Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yakutiye Camii'nde Kur'an ziyafeti düzenlendi. Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Cami cemaatinin katıldığı programda gerçekleştirilen tilavetlerin ardından Müftü Vekili Yener Kalender tarafından dualar okundu. Kalender, ebediyete irtihal eden din görevlilerini rahmetle andı.

1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın 2026 yılı teması 'Cami ve Sosyal Hayat' olarak belirlendi. Hafta dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri, sohbetler ve çeşitli programlar düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı