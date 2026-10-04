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Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kur'an ziyafeti düzenlendi

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Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kur'an ziyafeti düzenlendi
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Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Yakutiye Camii'nde Kur'an ziyafeti düzenlendi. Cami cemaatinin katıldığı programda din görevlileri tilavet etti, Müftü Vekili Yener Kalender dualar okudu. Haftanın 2026 teması 'Cami ve Sosyal Hayat' olarak belirlendi.

Bayburt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yakutiye Camii'nde Kur'an ziyafeti düzenlendi. Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Cami cemaatinin katıldığı programda gerçekleştirilen tilavetlerin ardından Müftü Vekili Yener Kalender tarafından dualar okundu. Kalender, ebediyete irtihal eden din görevlilerini rahmetle andı.

1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın 2026 yılı teması 'Cami ve Sosyal Hayat' olarak belirlendi. Hafta dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri, sohbetler ve çeşitli programlar düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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