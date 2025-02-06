Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı

Bayburt'ta 'Bir tuğla da senden olsun' Hayır Çarşısı Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Müftülüğü tarafından düzenlenen hayır çarşısının açılışı, Vali Mustafa Eldivan ve il protokol üyeleri tarafından yapıldı. Etkinlik, deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarının inşasına destek için gerçekleştirildi.

Bayburt Müftülüğü öncülüğünde 'Bir tuğla da senden olsun' sloganıyla düzenlenen hayır çarşısının açılışı Tarihi Taşhan'da yapıldı. Açılışı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve il protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Eldivan, deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarının inşasına destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı etkinliğine katıldı. Dayanışmanın önemine vurgu yapan Vali Eldivan, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. 'Bir tuğla da senden olsun' sloganıyla organize edilen hayır çarşısı, 6-7 Şubat tarihleri arasında açık olacak, elde edilen gelir ise, deprem bölgesine gönderilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

TSK'dan gövde gösterisi! İlk kez görücüye çıktı
img

8 ünlü Maliye'nin denetimine takıldı
img

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Yetiştiği takıma geri dönen Neymar, ilk maçında neye uğradığını şaşırdı

Yetiştiği takıma geri dönen Neymar ilk maçında neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.