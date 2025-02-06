Bayburt'ta 'Bir tuğla da senden olsun' Hayır Çarşısı Açıldı

Bayburt Müftülüğü öncülüğünde 'Bir tuğla da senden olsun' sloganıyla düzenlenen hayır çarşısının açılışı Tarihi Taşhan'da yapıldı. Açılışı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve il protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Eldivan, deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarının inşasına destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı etkinliğine katıldı. Dayanışmanın önemine vurgu yapan Vali Eldivan, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. 'Bir tuğla da senden olsun' sloganıyla organize edilen hayır çarşısı, 6-7 Şubat tarihleri arasında açık olacak, elde edilen gelir ise, deprem bölgesine gönderilecek. - BAYBURT