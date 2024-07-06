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Bayburt'ta Ata Tohumlarıyla Organik Tarım

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Bayburt'un Aslandede köyünde yaşayan 74 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, ata tohumlarıyla sebze ve meyve yetiştirerek organik tarıma adanmış bir yaşam sürdürüyor. Öksüz, ata tohumlarının devamı için kurulan Gez Hanları Ekolojik Tarım Deneme ve Üretim Merkezi'nde çalışmalar yürütüyor.

Bayburt'ta ata tohumlarıyla sebze, meyve yetiştiren 74 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, ömrünü organik tarıma adadı. Bayburt'un sebze ve meyvecilik bakımından en zengin köylerinden biri olan Aslandede köyünde yarım asırdır çiftçilikle uğraşan Öksüz, 10 dönümlük arazisinde ata tohumlarıyla birçok sebze ve meyvenin üretimi yapıyor. "Ata tohumları memleket meselesi" diyerek, ata tohumlarına gözü gibi bakan Öksüz, Bayburt sevdalısı arkadaşlarıyla birlikte ata tohumlarının devamı için Gez Hanları Ekolojik Tarım Deneme ve Üretim Merkezini kurdular. Dernek çatısı altında ata tohumlarıyla arazi üzerinde ekim yaparak denemeler gerçekleştirdiğini kaydeden Öksüz, tek amaçlarının gelecek için önemli olan ata tohumlarını korumak olduğunu söyledi.

Kurduğu seralarda organik tarım yapan, ata tohumlarıyla sebze yetiştiriciliğini sürdüren Öksüz; domates, salata, kavun, karpuz, çilek, mısır, patates, fasulye, biber, lahana gibi sebze ve meyveleri toprakla buluşturuyor. Hasat zamanı ise ektiği sebzeleri, meyveleri dalından tüketen Öksüz, organik beslenmenin yanı sıra hem satış yapıyor, hem de vatandaşlara organik meyve ve sebzeyi ulaştırıyor.

50 yıldır çiftçilikle uğraşan Öksüz, ata tohumlarının devamı için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, sebzelerin birçok çeşidini de yetiştirdiğini söyledi. Acara fasulye, şeker fasulyesi, yuvarlak fasulye, barbunya, kırmızı fasulye, iri fasulye, taze fasulye gibi 7-8 çeşit fasulye yetiştirdiğini belirten Öksüz, 6 çeşit biber, 4 çeşit salata-domates, 3 çeşit karpuzu topraktan mahsul olarak aldı.

Ata tohumlarının varlığını korumak için dernek kurdular

Genleriyle oynanmamış, bozulmamış tohumlarla üretim yapmaya özen gösterdiğini söyleyen Öksüz, ata tohumlarının devamlılığı için dernek kurduklarını belirterek, dernek adı altında çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Bu sene dernek faaliyetlerine köyünde devam ettiğini kaydeden Öksüz, "74 yaşındayım, yaklaşık 50 yıldır organik tarım işleriyle uğraşıyorum. Sürekli olarak organik sebze, meyve üretimi yapıyorum. Bayburtlu hemşehrilerim Prof. Dr. Rıfat Yıldız ve Akın Bayrak beyfendiyle birlikte ata tohumlarının devamı sağlamak amacıyla bir dernek kurduk, ben de o derneğin yöneticisiyim, üyesiyim. Aynı zamanda organik tarımın uygulayıcısıyım. Gez Hanları Ekolojik Tarım Deneme ve Üretim Merkezi ile daha önce Gez köyünde yürüttüğümüz dernek faaliyetlerini bu sene Aslandede köyünde devam ettiriyorum. Burası Aslandede köyünde bana ait olan bir bağ. Burada çok çeşitli tohumlar üzerine çalışmalar yapıyorum. 8 çeşit fasulye ekimimiz var. 5-6 çeşit domates tohumumuz var, bunların hepsi bu yörenin eskiden gelen tohumları. 3-4 çeşit salata tohumumuz var, 5-6 çeşit biber var, kabak, mısır var. Bizim yerli tohumlarımızdan kavun, karpuz var. Bütün bu sebzelerin, meyvelerin farklı cinslerini burada organik olarak yetiştirerek, ata tohumlarının devamını sağlıyorum" dedi.

"Ata tohumları memleket meselesi"

Ata tohumlarının gelecek için çok önemli olduğunun altını çizen Öksüz, "Ata tohumlarının memleket mesesi olduğunu, çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek, "Yerli sebzelerin, meyvelerin devamını istiyorum. Ata tohumlarının memleket meselesi olduğunu düşünüyorum, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda elimden gelen çabayı göstermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Öksüz, desteklerinden ötürü Tarım İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Sağ olsun tarım müdürü bizle ilgileniyor, yaptığımız işe önem ve destek veriyor. Böylece bu işleri özenle yürütmeye, götürmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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