Bayburt'ta koruyucu ailelerin Anneler Günü kutlandı

Bayburt'ta Anneler Günü dolayısıyla koruyucu aileler ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere çiçek verilirken, çocuklara sevgi dolu bir yuva sunan koruyucu ailelerin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekildi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anneler Günü dolayısıyla koruyucu ailelere ziyaret programı düzenlendi. Programda ailelerin özel günleri kutlanarak, çocukların aile ortamında büyümesine katkı sunan koruyucu ailelere teşekkür edildi.

İl Müdürü Salih Köse, koruyucu aileliğin çocukların sıcak, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yetişmesine imkan sağlayan önemli bir model olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelerin üstlendikleri sorumluluğun toplumsal açıdan büyük değer taşıdığını vurgulayan Köse, çocuklara yuva olan ailelere emekleri ve duyarlılıkları için teşekkür etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren koruyucu aileler ise Anneler Günü'nde hatırlanmanın kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi. - BAYBURT

