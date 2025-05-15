Bayburt'ta Aile Yılı Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Bayburt'ta Aile Yılı Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen 2025 yılı Aile Yılı kapsamında, Bayburt'ta 'Aile Yılı Kortej Yürüyüşü' etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte ailelerin korunması ve güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Ailenin korunması, güçlendirilmesi, karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılması, sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla Bayburt'ta 'Aile Yılı Kortej Yürüyüşü' düzenlendi.

15 Mayıs 'Aile Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, il protokol üyeleri, vatandaşlar Gençosman Parkı önünden başlayarak, Türk bayraklarıyla Saat Kule Meydanı'na kadar yürüdüler. Saat Kule Meydanı'nda 'Ailemiz Geleceğimiz' yazılı uçan balonlar, protokol üyelerince gökyüzüne bırakıldı. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, aile yılına bu şekilde dikkat çekildiğini söyledi. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile ve evlilik kurumunun korunmasına, güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturuldu.

Eylem Planı kapsamında ailenin öneminin vurgulanması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekün desteklenmesi amacıyla 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmişti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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