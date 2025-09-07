Bayburt'ta Aile Destek Merkezi'nde Afet Farkındalık Eğitimi

Bayburt Aile Destek Merkezi (ADEM) eğitmen ve kursiyerlerine, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince afet farkındalık eğitimleri verildi.

Eğitimde katılımcılara 'Afet Farkındalığı' ve 'Yangın Farkındalığı' konularında bilgilendirmeler aktarıldı. Daha sonra deprem anında yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma alanlarına yönlendirme konularında uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Eğitimler sırasında kursiyerler deprem sırasında güvenli davranış yöntemlerini deneyimleyerek, tahliye ve toplanma alanlarına ulaşma sürecini öğrendi. - BAYBURT