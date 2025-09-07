Haberler

Bayburt'ta Aile Destek Merkezi'nde Afet Farkındalık Eğitimi

Bayburt'ta Aile Destek Merkezi'nde Afet Farkındalık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Aile Destek Merkezi'nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından afet farkındalığı ve yangın farkındalığı konularında eğitimler verildi. Katılımcılar, depreme hazırlık ve güvenli davranış yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldular.

Bayburt Aile Destek Merkezi (ADEM) eğitmen ve kursiyerlerine, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince afet farkındalık eğitimleri verildi.

Eğitimde katılımcılara 'Afet Farkındalığı' ve 'Yangın Farkındalığı' konularında bilgilendirmeler aktarıldı. Daha sonra deprem anında yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma alanlarına yönlendirme konularında uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Eğitimler sırasında kursiyerler deprem sırasında güvenli davranış yöntemlerini deneyimleyerek, tahliye ve toplanma alanlarına ulaşma sürecini öğrendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri çıkarıldı

Telefonunu kapatıp kayıplara karışan Emniyet Müdürü için yakalama emri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.