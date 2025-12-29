Haberler

Bayburt'ta risk değerlendirme toplantısı yapıldı

Bayburt'ta, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında düzenlenen toplantıda, afet risklerine karşı alınacak teknik ve önleyici tedbirler tartışıldı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim başkanlık etti.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim başkanlığında, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, afet risklerine karşı alınacak teknik ve önleyici tedbirler masaya yatırıldı.

Müdürlük toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü şube müdürleri katıldı. Toplantıda, İRAP çerçevesinde kurumun sorumluluğunda bulunan eylemler üzerine duruldu.

Eylemlere ilişkin mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda; uygulama süreçleri, karşılaşılan riskler ile bu risklerin azaltılmasına yönelik teknik ve önleyici tedbirler ele alındı. İlgili birimler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve risk azaltma çalışmalarının etkinliğinin artırılması konuları üzerinde konuşuldu.

Sevim, İRAP'ın afet ve acil durumlara karşı kentlerin daha dirençli hale getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, plan kapsamında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, değerlendirme ve görüş alışverişinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
