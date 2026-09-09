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Bayburt’ta afet risklerini azaltacak çalışmalar toplantıda ele alındı

Bayburt’ta afet risklerini azaltacak çalışmalar toplantıda ele alındı
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Bayburt’ta İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2026 yılı çalışmalarına yönelik uzman bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bayburt'ta İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2026 yılı çalışmalarına yönelik uzman bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, afet risklerinin azaltılması için yürütülecek çalışmalar, risklerin belirlenmesi ve alınabilecek önlemler ele alındı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda İRAP 2026 sürecinde kurumların görev ve sorumlulukları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü. Uzmanlar tarafından risk azaltma çalışmalarına ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıya, Bayburt AFAD İl Müdür Yardımcısı Edip Metin ile İl Risk Azaltma Planı kapsamında görev alan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, uzmanların sunumlarının ardından kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri ele alınarak İRAP 2026 kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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