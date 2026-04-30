Bayburt'ta afet risk yönetimi çalışmaları ele alındı

AFAD-YÖK iş birliği protokolü kapsamında afet risk yönetimi çalışmalarına yönelik Bayburt Üniversitesinde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Biriminin kurulmasına yönelik çalışmalar ile protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler ele alındı. Toplantıda, çalışmaların planlı ve sistemli şekilde yürütülmesi amacıyla yıllık faaliyet planı oluşturuldu.

Afetlere hazırlık, risk azaltma çalışmaları, farkındalık faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları da ayrıca toplantıda değerlendirildi. AFAD-YÖK iş birliği çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla, üniversite bünyesinde afet bilincinin artırılması ve afetlere karşı hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı