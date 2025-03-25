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Bayburt'ta Aç Kurtlar Köpeği Telef Etti

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Bayburt'un Arpalı Beldesinde bir kurt sürüsü, yerleşim alanına inerek açlık nedeniyle köpeğe saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu olay, belde sakinlerini endişelendirdi.

Bayburt'ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti

BAYBURT - Bayburt'un Arpalı Beldesinde 7 kurt saldırdıkları köpeği telef etti. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta aç olduğu tahmin edilen kurtlar, yerleşim alanına indi. Hem kent merkezinde, hem de Bayburt'un Arpalı Beldesinde görülen kurtlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Dağlarda yiyecek bulamayan kurt sürüsünün yerleşim alanlarına inerek yiyecek aradığını belirten belde sakinleri, bu durumdan oldukça endişeli olduklarını belirttiler.

Arpalı Beldesinin içerisine kadar inen aç kurt sürüsü köpeğe saldırdı. Köpeği tamamen parçalayan kurt sürüsü geriye bir tasma bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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