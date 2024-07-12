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Bayburt'ta 50 Yıldır Zurna Çalan Aydın Topçu

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Bayburt'ta 'Zurnacı Aydın' olarak bilinen 69 yaşındaki Aydın Topçu, meslek olarak başladığı zurnacılık işinde 50 yılı geride bıraktı. Topçu, zurna çalmayı ve zurna kültürünü genç nesillere aktarmayı hedefliyor.

Bayburt'ta 'Zurnacı Aydın' olarak bilinen 69 yaşındaki Aydın Topçu, meslek olarak başladığı zurnacılık işinde 50 yılı geride bıraktı. "Zurna benim arkadaşım, yoldaşım diyen" Topçu, yarım asırdır kamışlı zurnasına nefes oluyor.

1967 senesinde müzik hayatına başlayan Topçu; hem zurna çaldı, hem Türk halk müziği ile ilgilendi, hem de halk oyunlarında barlar oynadı. 10 yıl boyunca zurna çalıp, korolarda türkü söyleyerek, barlar oynayan Topçu, 1977 yılından sonra profesyonel olarak zurna çalmaya başladı. 12 yıldır düğünlere zurnacı olarak katılan Topçu, davulcu arkadaşı Bünyami Tuluğ ile düğünlere renk katıyor. Kentteki tek zurnacı olan Topçu, yetiştirdiği öğrencileriyle zurnayı genç nesillerin devralacağını söyleyerek, zurna kültürünün devam edeceğini bildirdi. Çaldığı zurna, mey, ney ve balaban gibi üflemeli çalgılarla Türk halk müziğinin en iyi zurna virtüözlerinden olan Binali Selman'dan zurnanın püf noktalarını öğrendiğini belirten Topçu, zurnayı doğru üflemesinde Binali Selman'ın payının büyük olduğunu ifade etti.

57 yıldır müziğin içinde

Müzik hayatına kaval çalarak başlayan Topçu, 1967 yılında müzikle ilgilenmeye başladığını kaydederek, "Müzik hayatıma 67-68'li yıllarda başladım. 1977 yılına kadar halk müziği ve halk oyunlarıyla ilgilendim. Hem korolarda enstrüman çalıp, türkü söyledim hem de halk oyunlarıyla ilgilenip, barlar oynadım. Daha önce zurna çalıyordum ama 1977'den sonra profesyonel olarak zurna çalmaya başladım ve aşağı yukarı yarım asırdır, 50 küsür yıldır zurna çalıyorum" dedi.

Yetiştirdiği isimler Topçu'dan görevi devralacak

Bayburtlu sanatçı Serdar Eslek'i, davulcu arkadaşı Bünyami Tuluğ'un oğlu Kadir Tuluğ'u yetiştirdiğini, bu isimlerin görevi kendisinden devralarak zurnayı gelecek kuşaklara aktaracağını söyleyen Topçu, " Bayburt'ta zurnacı olarak şu an ben tekim, köylerde öğrencilerim var, yetiştirdiğim kişiler var. Benden sonra inşallah onlar görevi devralacak. 12 yıldır Bünyami Tuluğ ile beraber bu işi yürütüyorum, Bünyami'nin oğlu Kadir'i, sanatçı Serdar Eslek'i zurnacı olarak yetiştiriyorum. İnşallah benden sonra onlar bu işi devralıp, devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Zurnayı ustasından öğrendi, yurt içinde ve yurt dışında dereceler aldı

Rahmetli müzisyen Binali Selman'dan zurnanın inceliklerini öğrenen Topçu kendini geliştirerek yurt içinde ve yurt dışında katıldığı yarışmalardan derecelerle döndü. İşin püf noktasını Binali Selman'dan öğrendiğini vurgulayan Topçu, "Türkiye genelinde çok yarışmalara katıldım, halk oyunlarında derecelerimiz var. Binali Selman'ın döneminde zurna çalmıştım, rahmetli Binali Selman bana zurnayla ilgili 1-2 püf nokta öğretti, ondan sonra benim zurna çalmam biraz daha gelişti, ilerledi" diyerek konuştu.

"Durumu olmayan düğün sahibi ailelerden para almadığımız da oluyor"

Düğünlere, kına gecelerine, gelin çıkarmalarına davulcu arkadaşı Bünyami Tuluğ ile zurna çalmaya giden Topçu, her şeyin para olmadığını, durumu olmayan ailelerden para almadıklarını belirtti. Bir düğünden bazen 2-3 bin, bazen hiç para almadıklarını aktaran Topçu, "Şu an Bayburt'ta düğünlere, köy düğünlerine, kına gecelerine, gelin çıkarmalarına gidiyorum. Buralardan da şükürler olsun az, çok kazanıyoruz. Bir gelin çıkarmadan 2-3 bin lira alıyoruz. Bazen bahşiş gelir, bazen gelmez. Öyle günler oldu ki gariban kişilerden 5 kuruş para almadık. Benim ritmci arkadaşım Bünyami para almayacağız, gariban aile diyerek benim haberim olmadan düğünlerden iş alıyor. Düğün sahibi de Bünyamin'e diyor ki, "Zurnacının haberi var mı?" O da sadece "benim zurnacım bir tanedir, bedava desen bedava çalar, parayla desen parayla çalar, hiç kimseyi kırmaz" der o işten para almayız ailelerin gönlünü yaparız. Biz hep böyleydik, böyle çevre edindik, böyle tutulduk, sevildik" ifadelerini kullandı.

4 ameliyat geçirdi yine de zurnasından vazgeçmiyor: "Zurna benim arkadaşım, yoldaşım"

Çok ciddi kalp problemi yaşadığını, 4 ameliyat geçirdiğini belirten Topçu, gönül verdiği zurnasından vazgeçemediğini vurguladı. "Zurna benim arkadaşım, zurna benim yoldaşım" diyen Topçu, bir sene daha zurna çaldıktan sonra mesleği bırakıp, bırakmayacağına karar vereceğini ifade ederek, "Bu sene de zurna çalayım bundan sonra belki bir yıl daha devam ederim, etmem onu sağlık sorunlarım belirleyecek. Sağlık sorunlarım biraz problem oluyor, 4 ameliyat geçirdim, buna rağmen müzikten kopamıyorum. Zurna benim yoldaşım, arkadaşım her şeyim" sözlerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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