Haberler

Bayburt'ta 23 afet grubunun katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Bayburt'ta 23 afet grubunun katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAMP kapsamında Bayburt'ta düzenlenen tatbikatta, 5.9 büyüklüğündeki deprem alarmı sonrası 23 afet grubu toplanma alanına intikal etti. Tatbikatla kurumlar arası koordinasyon ve müdahale refleksleri test edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bayburt'ta düzenlenen Afet ve Acil Durum Toplanma Tatbikatında, senaryo gereği verilen 5.9 büyüklüğündeki deprem alarmının ardından 23 afet grubu belirlenen toplanma alanına intikal etti.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, afet gruplarının haber alma, hazırlık ve toplanma alanına ulaşma süreçleri test edildi. Tatbikatla birlikte afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ekiplerin müdahale reflekslerinin değerlendirilmesi ve sahadaki hazırlık seviyesinin görülmesi sağlandı.

Senaryo kapsamında tüm afet grupları, kendilerine iletilen alarmın ardından toplanma alanında hazır bulundu. Tatbikatın ardından arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar ve afetlere müdahalede kullanılan araçların tanıtımı yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Bakan Şimşek, 'mutlak butlan' kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı

Piyasalarda deprem! Bakan Şimşek ekibini olağanüstü topladı
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti