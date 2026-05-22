Bayburt'ta 23 afet grubunun katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bayburt'ta düzenlenen Afet ve Acil Durum Toplanma Tatbikatında, senaryo gereği verilen 5.9 büyüklüğündeki deprem alarmının ardından 23 afet grubu belirlenen toplanma alanına intikal etti.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, afet gruplarının haber alma, hazırlık ve toplanma alanına ulaşma süreçleri test edildi. Tatbikatla birlikte afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ekiplerin müdahale reflekslerinin değerlendirilmesi ve sahadaki hazırlık seviyesinin görülmesi sağlandı.

Senaryo kapsamında tüm afet grupları, kendilerine iletilen alarmın ardından toplanma alanında hazır bulundu. Tatbikatın ardından arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar ve afetlere müdahalede kullanılan araçların tanıtımı yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı