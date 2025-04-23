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Bayburt'ta 23 Nisan Coşkusu: Öğrencilere Sürpriz Hediye

Bayburt'ta 23 Nisan Coşkusu: Öğrencilere Sürpriz Hediye
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaparak hediye dağıttı. Öğrenciler, polislerin ziyaretinden mutluluk duyarak hediyelerini aldı ve etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere sürpriz yapılarak, hediye dağımı gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personellerince Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri sınıflarında ziyaret edilerek, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Polislerin sürpriz ziyaretinden mutluluk duyan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak, bayram coşkusu birlikte yaşandı, öğrencilerin mutluluklarına ortak olundu. Hediyelerini alan öğrenciler, ekiplere teşekkür ederek, merak ettiği soruları da yönelttiler. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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