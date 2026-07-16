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Bayburt'ta 15 Temmuz'un 10. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Bayburt'ta 15 Temmuz'un 10. Yılında Anma Programı Düzenlendi
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Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında düzenlenen programda, atlı cirit kulübü öncülüğünde kortej yürüyüşü yapıldı, şehitler için dualar okundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması takip edildi. Program ilahi dinletisiyle sona erdi.

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında anma programı düzenlendi. Şehitlerin dualarla anıldığı programda, Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ama programı, atlı cirit kulübü atlılarının öncülüğünde Taş Köprü mevkiinde kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyerek Saray Bahçesi'ne ulaştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tüm şehitler için dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programındaki konuşması da alanda kurulan ekrandan takip edildi.

Sancak koşusunu tamamlayan sporcuların taşıdığı Türk bayrağı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a teslim edildi. Program, ilahi dinletisiyle devam etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal, 15 Temmuz'da milletin hain darbe girişimine karşı gösterdiği destansı mücadelenin onurunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan 10 yıl önce hain FETÖ darbesine karşı milletimizin göstermiş olduğu kahramanlık destanını kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Darbe girişiminde şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

15 Temmuz gecesi 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak sokağa çıktığını anlatan Hülya Güneş ise, "10 yıl önce bu hain darbe girişimini gerçekleştirdiler. Ben de bir vatansever olarak 3 yaşındaki çocuğumu alıp sokağa çıkmıştım. Rabbim bir daha bu günleri yaşatmasın inşallah" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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