Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Türkiye, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe teşebbüsünün 9'uncu yıl dönümünde tek yürek olurken, Bayburt'ta da günün anısına birçok etkinlik düzenlenerek, demokrasi zaferi kutlandı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen 15 Temmuz demokrasi yürüyüşünde, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Taş Köprü'den başlayıp Saray Bahçesi'ne kadar yürüdü. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen yürüyüşe atlı spor kulüplerinin sporcuları da atlarıyla eşlik etti.

Yürüyüşün ardından tören alanına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından dua yaptırılmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı konuşma canlı yayın olarak izletildi.

Daha sonra etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sonrası Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a sancak takdimi yapılırken, akabinde kahramanlık şiirleri okundu. Şiirlerin okunması sonrasında ise Bayburt Müftülüğü ilahi grubu ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli müzik öğretmenleri sahne aldı. Saatlerin 00.13'ü göstermesiyle beraber ülke çapında eş zamanlı olarak minarelerden sala sesleri yükseldi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, demokrasi nöbetinin tutulması ile sona erdi. - BAYBURT