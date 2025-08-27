Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği Başlıyor

Bayburt'ta bugün gerçekleştirilecek olan 1. Gastronomi Etkinliği öncesi hazırlıklar tamamlandı. Yarışmaların ve tanıtımların yapılacağı alan hazır hale getirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl, IKA Olimpiyatlar Şampiyonu Ayvaz Akbacak ve ünlü şef Esra Tokelli ile birlikte etkinliğin yapılacağı Arasta Bayburt alanında incelemelerde bulundu.

Etkinlik, bugün saat 11.00'de Dede Korkut Şehir Müzesi'nde başlayacak. Bayburt'un tarihi, kültürel ve yöresel lezzetlerinin bir araya geleceği organizasyonda çorba, yemek ve tatlı kategorilerinde yarışmalar yapılacak. - BAYBURT