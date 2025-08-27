Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği Başlıyor

Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta bugün gerçekleştirilecek olan 1. Gastronomi Etkinliği öncesi hazırlıklar tamamlandı. Etkinlik, yerel lezzetlerin tanıtılması ve çeşitli yarışmalarla dolu bir program sunacak.

Bayburt'ta bugün gerçekleştirilecek olan 1. Gastronomi Etkinliği öncesi hazırlıklar tamamlandı. Yarışmaların ve tanıtımların yapılacağı alan hazır hale getirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl, IKA Olimpiyatlar Şampiyonu Ayvaz Akbacak ve ünlü şef Esra Tokelli ile birlikte etkinliğin yapılacağı Arasta Bayburt alanında incelemelerde bulundu.

Etkinlik, bugün saat 11.00'de Dede Korkut Şehir Müzesi'nde başlayacak. Bayburt'un tarihi, kültürel ve yöresel lezzetlerinin bir araya geleceği organizasyonda çorba, yemek ve tatlı kategorilerinde yarışmalar yapılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe

Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal iddia! Genç kızı muayene etmeyen doktorun gerekçesi de bir o kadar ilginç

Doktor, genç kızı muayene etmedi! Gerekçesi de bir o kadar ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.